Названы самые загруженные авиа-маршруты на лето 2025 года

Международные направления летом 2025 года демонстрируют явную предстоящую загруженность на этих направлениях: Стамбул (Istanbul International Airport) — 22%, Ереван (22%) и Алматы (16%). Замыкает пятерку Баку (13%), далее в списке Анталья (13%). Остальные международные направления распределились в диапазоне от 8% (Стамбул — Сабиха Гекчен) до 6% (Тбилиси). В то же время, наименее загруженными международными направлениями оказались Накхонситхаммарат (Таиланд), Бауэр Филд (Вануату) и Карпатос (Греция).

Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Внутрироссийские авиаперевозки летом 2025 года показали высокую активность, при этом абсолютное лидерство удерживают направления в южные регионы и города культурного значения. Адлер/Сочи занимает первое место (26%), за ним следуют Санкт-Петербург (Пулково – 22%), Москва (Шереметьево – 17%), Калининград (Храброво – 14%), и Москва (Внуково – 11%). Остальные внутренние направления суммарно составляют 10% (включая Минеральные Воды, Казань и другие города с меньшим пассажиропотоком). В противовес популярным направлениям, наименее загруженными оказались Благовещенск, Котлас и Прохладная.

«Результаты анализа данных о бронировании авиабилетов за летний сезон 2025 года демонстрируют четкую картину предпочтений путешественников, как в международном, так и во внутрироссийском сообщении. Представленные данные основаны на количестве забронированных билетов и отражают спрос, и итоговую загруженность маршрутов. Анализ выявил значительные различия в популярности различных направлений, что может быть обусловлено целым рядом факторов, включая стоимость билетов, наличие туристической инфраструктуры, географическое расположение, сезонные особенности, а также, как в случае со Стамбулом, пересадку на рейсы, следующие по европейским направлениям», – поделились в пресс-службе сервиса по поиску и покупке авиа и жд билетов Купибилет.

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