Названы три ошибки при выборе омега-3, которые сводят пользу на нет

Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для синтеза гормонов, а также поддерживают работу сердца, мозга и иммунной системы. Однако не все добавки одинаково эффективны. О распространенных ошибках при выборе омега-3 «Газете.Ru» рассказала Мария Скибицкая, врач эндокринолог-диетолог, нутрициолог, специалист по медицинскому развитию бренда Biogena.

Первая ошибка — не обращать внимание на источники сырья.

«Выбирая нутрицевтики, стоит изучить источник сырья и степень очистки рыбьего жира. Надежные поставщики сырья и производители не скрывают эти данные. Качественное сырье проходит специальную очистку, когда из него удаляются все посторонние вещества (например, тяжелые металлы)», — объяснила она.

Вторая — игнорировать концентрацию ДГК и ЭПК.

«Как правило, омега-3 из сырья высокого качества стандартизируется по содержанию полезных кислот — эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). Для определения необходимой суммарной дозы важно проконсультироваться с врачом, который также определит длительность курса», — рекомендовала эксперт.

Третья — тратить деньги неправильно или покупать сомнительные аналоги.

«Омега-3 окисляются при контакте с воздухом, на свету, также окисление возможно и в организме. Помимо качественной защитной упаковки, в составе может быть антиоксидант, например, витамин Е, который защищает омега-3 от этого процесса в организме. Отдаем предпочтение именно таким нутрицевтикам. Остерегайтесь подделок и внимательно изучайте этикетки. Старайтесь выбирать добавки, прошедшие необходимую сертификацию», — отметила эксперт.

Прием омега-3 — это инвестиция в здоровье, но только при грамотном подходе. Перед началом приема проконсультируйтесь со специалистом, резюмировала Скибицкая.

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