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Благодатный огонь прибыл в Москву

В Москве приземлился самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В московском аэропорту Внуково-3 совершил посадку самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, передает ТАСС.

Как отмечается, огонь находится в специальной капсуле. В РФ его доставила делегация Фонда святого апостола Андрея Первозванного. Из аэропорта Благодатный огонь привезут в храм Христа Спасителя и в другие 15 церквей страны на пасхальную службу.

19 апреля на глазах у тысяч верующих, собравшихся у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, сошел Благодатный огонь. Это считается одним из главных чудес в христианской традиции. По преданию, оно происходит в месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос, — в храме Гроба Господня, освященном в 335 году.

Официального толкования происхождения огня церковь не дает. Однако часть духовенства указывает, что пламя зажигается вручную, но именно молитва делает его священным и символически значимым для миллионов верующих.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как журналист избавил христианский мир от «чуда» благодатного огня.

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