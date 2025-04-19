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В Туркмении состоялось Пасхальное богослужение

РИА: Пасхальное богослужение состоялось в Ашхабаде
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Православные верующие Туркмении собрались на торжественное Пасхальное богослужение в храме Святого благоверного князя Александра Невского в Ашхабаде. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Пасха собирает наибольшее число верующих, которые приходят с особой радостью о воскресшем Иисусе Христе. На службе они соединяются с Христом через таинство церкви, через таинство сопричастия с ним», — рассказал журналистам клирик храма, иерей Вадим Проскурович.

Священник добавил, что исполняя волю Божью и живя в благодати, верующие спасают свою бессмертную душу.

Как рассказал корреспондент агентства, десятки православных христиан приняли участие в праздничной службе. Прихожане приняли участие в крестном ходе с зажженными свечами под колокольный звон и пение пасхальных молитв.

До этого сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет ночное пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Трансляцию богослужения можно будет увидеть на телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас», а также на официальном сайте РПЦ.

Перед началом службы патриарх Кирилл обратится к верующим с пасхальным поздравлением.

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