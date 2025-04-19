Названа причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стал пожар на ЛЭП

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за возгорания на линии электропередачи Кавкасиони. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной отключения 500-киловольтной линии стал пожар, который привел к системному сбою электропараметров и каскадному отключению ряда электростанций различной мощности, включая Ингурскую ГЭС.

Отмечается, что отключение электроэнергии, затронувшее около 90% потребителей по всей Грузии, произошло 19 апреля в 11:08 по местному времени (10:08 мск).

19 апреля более 12 тысяч жителей Ялты и прилегающих районов Крыма остались без электричества из-за технологического сбоя в энергосистеме, сообщило Министерство топлива и энергетики Республики Крым. Повреждение затронуло 76 трансформаторных подстанций, оставив без света 12 344 абонента «Крымэнерго». В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы, стремясь как можно быстрее вернуть электроснабжение к норме.

Ранее Абхазия оказалась полностью обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии.