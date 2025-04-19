Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стал пожар на ЛЭП
close
Depositphotos

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за возгорания на линии электропередачи Кавкасиони. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной отключения 500-киловольтной линии стал пожар, который привел к системному сбою электропараметров и каскадному отключению ряда электростанций различной мощности, включая Ингурскую ГЭС.

Отмечается, что отключение электроэнергии, затронувшее около 90% потребителей по всей Грузии, произошло 19 апреля в 11:08 по местному времени (10:08 мск).

19 апреля более 12 тысяч жителей Ялты и прилегающих районов Крыма остались без электричества из-за технологического сбоя в энергосистеме, сообщило Министерство топлива и энергетики Республики Крым. Повреждение затронуло 76 трансформаторных подстанций, оставив без света 12 344 абонента «Крымэнерго». В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы, стремясь как можно быстрее вернуть электроснабжение к норме.

Ранее Абхазия оказалась полностью обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами