На Южном берегу Крыма без света остались более 12 тыс. жителей

В Ялте и окрестностях более 12 тыс. человек остались без электричества

В Ялте и окрестностях более 12 тыс. человек оказались без света. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министерство топлива и энергетики Крыма.

По данным ведомства, причиной отключения абонентов «Крымэнерго» стало технологическое нарушение. Сейчас обесточено 76 трансформаторных подстанций и 12 344 человека. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

17 апреля на территории Пуэрто-Рико полностью отключилось электричество. Авария произошла около 12:40 (19:40 мск) из-за неожиданной поломки всех генерирующих электричество установок в стране. Без света остались более 1,1 млн чел., что составляет почти 80% населения государства. Лидер Народно-демократической партии Пабло Хосе Эрнандес после произошедшего заявил, что кризис в сфере энергоснабжения продолжается уже много лет, а ситуация с годами ухудшается, поэтому требуется долгосрочное решение.

Ранее ученые создали установку, превращающую капли дождя в электричество.