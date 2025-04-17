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Все Пуэрто-Рико осталось без света

В Пуэрто-Рико произошел массовый сбой в работе энергосистемы
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Ricardo Arduengo/Reuters

На территории Пуэрто-Рико днем произошло полное отключение электричества. Об этом сообщает El Nuevo Dia.

По данным издания, авария произошла около 12:40 (19:40 мск) из-за неожиданного отключения всех генерирующих электричество установок в стране. Без света остались более 1,1 млн чел., что составляет почти 80% населения государства. Согласно сообщениям властей, власти и национальная электро-энергетическая компания LUMA делают все возможное, чтобы устранить последствия ЧП.

Лидер Народно-демократической партии Пабло Хосе Эрнандес после произошедшего заявил, что кризис в сфере энергоснабжения продолжается уже много лет, а ситуация с годами ухудшается, поэтому требуется долгосрочное решение.

Прошлая крупная авария произошла в стране в ночь на 31 декабря. В результате нее все электростанции страны прекратили работу, что тоже привело к массовому отключению электричества. Авария произошла на электростанции в муниципалитете Гуаянилья на юге острова. Компания Luma Energy, которая управляет электросетями Пуэрто-Рико, предположила, что причиной инцидента могло стать повреждение подземных кабелей.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.

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