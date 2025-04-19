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Четверо бойцов из Липецкой области вернулись из украинского плена

Губернатор Липецкой области сообщил о возвращении из плена четверых земляков
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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Четверо жителей Липецкой области освобождены из украинского плена. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

В настоящее время, отметил чиновник, освобожденные россияне находятся в Белоруссии. Они проходят медицинское обследование и получают необходимую помощь, включая психологическую поддержку.

Артамонов добавил, что в Липецкой области для освобожденных военнослужащих созданы все условия для реабилитации и социальной адаптации.

Губернатор выразил благодарность уполномоченному по правам человека в регионе Ираиде Тихоновой за активное участие в работе по освобождению пленных.

«Мы своих не бросаем. И будем бороться за каждого», — резюмировал Артамонов.

Сегодня в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Россия и Украина в результате переговоров провели обмен 492 пленными военнослужащими. По данным ведомства, Россия вернула Украине 246 солдат ВСУ и получила от республики столько же своих военнослужащих.

Ранее российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО.

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