Бельгиец отправился на велосипеде в Шанхай через Москву, где отметит День Победы

Бельгийский путешественник Клод Бруир в субботу начал свое многомесячное велопутешествие из Брюсселя в Шанхай, планируя остановиться в Москве на празднование Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре Брюсселя, в парке Пятидесятилетия, его провожали дипломаты из Китая, родственники и представители СМИ. Клод, которому 63 года, планирует к 31 августа достичь Шанхая, где его будет ждать сын, работающий в этом городе.

Бывший чиновник и ныне спортсмен-любитель намерен преодолеть 12 тысяч километров за 19 недель, проехав по территории Евросоюза, России, Казахстана и Китая. Из этого расстояния 10 тысяч километров он проедет на своем электровелосипеде, оснащенном солнечными панелями, а оставшиеся 2 тысячи километров он преодолеет на специальных грузовиках, чтобы не отставать от графика.

На территории России Клод собирается проехать 3,8 тысячи километров с 1 мая по 10 июня, следуя маршрутом через Москву, Казань, Уфу и Омск.

Перед отправлением из Брюсселя Бруир поделился с РИА Новости, что решился на такое путешествие после того, как столкнулся с онкологическим заболеванием и понял, что подобные проекты не стоит «откладывать в долгий ящик».

«Мой сын живет в Шанхае, и я решил, что было бы здорово его навестить. Так я отмечаю свою ремиссию от рака... В прошлом году я перенес операцию и теперь снова в хорошей форме», — рассказал он.

На днях президент Сербии Александар Вучич подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление, связанное с предстоящими переговорами по газовому соглашению и сотрудничеству с Россией.

Ранее Песков рассказал о том, как готовится празднование 80-летнего юбилея Победы.