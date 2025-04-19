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В двух районах Дагестана ввели режим ЧС

В двух районах Дагестана из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации
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Иосиф Ковнеров/VK

В двух районах Дагестана — Сулейман-Стальском и Магарамкентском — введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных осадков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с прохождением неблагоприятных погодных условий на территории Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов для пожарно-спасательного гарнизонов введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — рассказали в региональном МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, более 2 тысяч человек и 566 единиц техники задействованы в ликвидации последствий стихии. В Сулейман-Стальском районе, в частности, разрушен мост через реку Курах-чай, что отрезало доступ к девяти селам. Для восстановления сообщения привлечены спецподразделения и организована пешая переправа.

На днях аварийные отключения электроэнергии произошли в Дагестане, без электричества остались свыше 160 тысяч человек. По информации чрезвычайного ведомства, в 219 населенных пунктах 18 муниципальных образований Дагестана зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения.

Ранее в Дагестане из-за дождей обрушился знаменитый восьмой цех завода «Дагдизель».

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