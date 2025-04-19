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Мошенники предлагают россиянам списать долги в честь Пасхи

ТАСС: мошенники обзванивают россиян с предложением списать долги в честь Пасхи
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IMAGO/Global Look Press

Аферисты, притворяясь коллекторами, обзванивают россиян и предлагают им списать долги в честь Пасхи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«‎17% респондентов отметили, что так или иначе столкнулись со злоумышленниками, которые пытались выманить деньги, прикрываясь праздничным поводом», — говорится в материале.

При этом всего 2% перевели деньги аферистам, когда оказались в подобной ситуации. Это на 8% ниже, чем в прошлом году, следует из данных опроса. Чаще всего аферисты выманивают у граждан деньги через мессенджеры и социальные сети. Как отмечается, в основном людям писали боты, в названии которых было слово «Пасха»‎. Они рассказывали россиянам об успешно пройденных праздничных розыгрышах или скидках. Дальше, для получения бонуса пользователей просили перейти по фишинговой ссылке.

Также респонденты отмечали, что им приходили подобные сообщения на электронную почту или по СМС. Еще с ними связывались по телефону якобы представители банков, микрофинансовых организаций или коллекторских агентств и говорили, что в честь Пасхи прощают все долги. Для этого клиента просили дать пароль от «Госуслуг» или назвать три цифры на обороте карты.

До этого заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что мошенники умело играют на праздничном настроении пользователей. Поэтому стоит насторожиться при получении поздравлений с вложениями или ссылками от незнакомцев или малознакомых людей.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.

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