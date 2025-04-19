Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Россию
close
Ammar Awad/Reuters

Самолет с Благодатным огнем, сошедшим накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, вылетел из аэропорта Тель-Авива в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь доставят из Москвы в том числе в приграничные области РФБелгород, Брянск, Курск, а также в десятки других. В Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, кроме того, его передадут в 15 других столичных храмов.

Ранее тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня. В 2025 году оно произошло 19 апреля, в Великую субботу, за день до Пасхи.

Схождение огня считается одним из главных чудес в христианской традиции. Официального толкования происхождения огня церковь не дает. Однако часть духовенства указывает, что пламя зажигается вручную, но именно молитва делает его священным и символически значимым для миллионов верующих.

Ранее сообщалось, что объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.

Все новости на тему:
Пасха-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами