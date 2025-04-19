Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем, сошедшим накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, вылетел из аэропорта Тель-Авива в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь доставят из Москвы в том числе в приграничные области РФ – Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других. В Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, кроме того, его передадут в 15 других столичных храмов.

Ранее тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня. В 2025 году оно произошло 19 апреля, в Великую субботу, за день до Пасхи.

Схождение огня считается одним из главных чудес в христианской традиции. Официального толкования происхождения огня церковь не дает. Однако часть духовенства указывает, что пламя зажигается вручную, но именно молитва делает его священным и символически значимым для миллионов верующих.

Ранее сообщалось, что объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.