Петербургская пенсионерка упала в троллейбусе и сломала ребра

В Петербурге пенсионерка упала в троллейбусе и сломала ребра

В Петербурге 77-летняя женщина упала во время торможения троллейбуса и получила переломы. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 14 апреля, когда пожилая жительница Васильевского острова ехала в троллейбусе, следовавшем по маршруту №1. На углу 1-й линии ВО и Кадетской линии ВО транспорт затормозил, и пенсионерка упала.

В результате пожилую женщину доставили в медицинское учреждение и госпитализировали. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое. У пенсионерки диагностировали автотравму, закрытую травму груди и перелом шести ребер справа.

До этого в Ростове-на-Дону пенсионер разбил голову из-за резкого торможения автобуса. На кадрах с места происшествия видно, что у пожилого мужчины пошла кровь. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Ранее десятилетний мальчик упал с самоката в Петербурге и попал в больницу с переломом черепа.