На видео попало, как крыса залезла в авто и поехала по Санкт-Петербургу

В Петербурге на видео попало, как крыса залезла в авто и поехала по городу

В Санкт-Петербурге крыса залезла в автомобиль и уехала вместе с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Крысеныш запрыгнул в остановившийся автомобиль и поехал по делам», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как крыса забирается в остановившуюся машину, которая вместе с грызуном уезжает.

До этого сообщалось, что в Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова.

Также известно, что в момент столкновения в легковых автомобилях людей не было. В результате ДТП водитель маршрутки и три пассажира получили травмы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование.

Ранее несколько уфимцев проехали на капоте Lada.