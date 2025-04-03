В Екатеринбурге авиапассажира задержали за нежелание садиться на свое место

В аэропорту Екатеринбурга пассажир отказался садиться на место и был задержан

В Екатеринбурге привлекли к ответственности мужчину, который пересел на чужое место в самолете. Об этом сообщает управление на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. 64-летний мужчина, летевший из Сочи, во время путешествия пересел на кресло около иллюминатора, так как это место показалось ему удобнее.

Бортпроводники пытались уговорить пассажира вернуться на место, которое было указано у него в билете, но россиянин отказался. После этого пилот сообщил о дебошире в аэропорт.

Когда самолет приземлился, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении пассажира составили протокол по статье о невыполнении пассажиром распоряжений командира.

«Протокол направлен в Управление гражданского авиационного надзора для рассмотрения и вынесения решения», – сообщается в публикации.

За это нарушение фигурант может получить штраф до пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати суток.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.