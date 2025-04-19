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В Чите пенсионерка лишилась 4,8 млн рублей после звонка из поликлиники

В Забайкалье пенсионерка лишилась 4,8 млн рублей, когда меняла медкарту
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники обманули читинскую пенсионерку под предлогом замены амбулаторной карты, аферисты выманили у женщины все накопления и заставили продать машину. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

Неизвестные связались с 65-летней женщиной под видом сотрудников поликлиники и сообщили, что ее медицинскую карту необходимо перевести в электронный формат. Выманив у женщины личные данные и код из СМС-сообщения, аферисты подключили к разговору якобы сотрудника ФСБ.

Лжесиловик убедил потерпевшую в том, что ее банковские счета находятся в опасности. Женщина призналась мошенникам, что у нее имеются накопления на счетах. Злоумышленники заставили перевести их на указанные ими реквизиты. Затем читинка продала машину и также отправила деньги преступникам. Общий ущерб составил 4,8 млн рублей. Женщина рассказала о случившемся своему сыну, который убедил свою мать, что она стала жертвой мошенников, после чего она обратилась в полицию.

До этого сообщалось, что российский подросток разворотил булыжником сейф родителей ради исполнения своей мечты. Когда взрослых не было дома, он пригласил в гости 16-летнего друга. Вместе они с помощью булыжника вскрыли сейф родителей, забрали оттуда 200 тысяч рублей и золотые часы. После этого они уехали в Абакан, купили там два мопеда и вернулись обратно. Оставшиеся деньги от покупки транспортных средств школьник раздал знакомым.

Ранее директор стоматологии потерял 6,7 млн рублей, инвестировав в проект мошенников.

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