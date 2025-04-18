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Директор стоматологии потерял 6,7 млн рублей, инвестировав в проект мошенников

В Омске директор стоматологии отдал мошенникам 6,7 млн рублей
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Shutterstock

Директор стоматологии в Омске лишился 6,7 миллиона рублей после того, как решил заработать предложенным мошенниками способом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с мужчиной с помощью мессенджера и предложили дополнительный доход, связанный с инвестициями. По инструкции неизвестных, омич установил приложения и зарегистрировался на сайте.

Сначала он пополнил счет на $100, но позже вложил свои сбережения в размере 500 тысяч рублей. Спустя некоторое время пострадавший оформил несколько кредитов и перевел на счета злоумышленников 6,2 миллиона рублей.

В какой-то момент мужчина захотел вывести средства, но ему сообщили о блокировке счета, чтобы снова получить к нему доступ, он должен был перевести аферистам еще $25 тысяч (более двух миллионов рублей).

«До этого момента предприниматель никому не рассказывал о мнимом дополнительном доходе, но на этот раз поделился информацией с супругой: тогда и осознал, что все это попался на удочку аферистов», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Петербурге пенсионерка обогатила мошенников на 21 миллион рублей.

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