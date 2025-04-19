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Минпросвещения уточнило принципы работы единого расписания в школах

Российским школам разрешат адаптировать единое расписание под свои нужды
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Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Российским школам разрешат адаптировать единое расписание под свои нужды. Об этом сообщили РИА Новости в Минпросвещения.

«Школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований», — подчеркнули в ведомстве.

Целью ввода единого расписания в министерстве назвали снижение риска перегрузки учеников и равномерное распределение учебы в течение недели с учетом биоритмов детей. Сейчас разработка единого расписания уже завершается.

Перед этим министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России начнет действовать единое расписание уроков. Нововведение предполагает унификацию штатных расписаний: школы будут обязаны соблюдать утвержденную структуру учебного дня.

Дополнительно с осени внедрят единое планирование по всем школьным предметам. Параллельно в школах планируют ввести обязательную зарядку и снизить число контрольных работ.

Ранее сообщалось, что в России создадут политическую мастерскую по опыту Школы комсомола.

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