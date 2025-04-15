Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится современный аналог Школы комсомола

РБК: в России создадут политическую мастерскую по опыту Школы комсомола
close
Владимир Песня/РИА Новости

В России создадут мастерскую политического образования «Дигория», которая займётся идеологической подготовкой молодых специалистов в общественно-политической сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Проект реализуют на базе мастерской управления «Сенеж», где ранее проходили обучение участники программ «школа губернаторов» и «Время героев». Руководителем новой структуры назначен Заурбек Хугаев, ранее возглавлявший платформу «Дигория».

Над разработкой концепции проекта работали участники направления «Политическое образование и гражданское просвещение». Его руководителем была Антонина Селезнева. Она занимает должность в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) — аналитическом центре, сотрудничающем с администрацией президента.

По словам источников РБК, программа предполагает подготовку политиков, политологов и политтехнологов, а также обучение управлению молодежными организациями и участию в политических процессах. Источники издания сравнивают инициативу с Высшей комсомольской школой при ЦК ВЛКСМ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о вывешивании российского флага на учреждениях молодежной политики, а также об исполнении гимна на мероприятиях таких организаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами