В России появится современный аналог Школы комсомола

РБК: в России создадут политическую мастерскую по опыту Школы комсомола

В России создадут мастерскую политического образования «Дигория», которая займётся идеологической подготовкой молодых специалистов в общественно-политической сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Проект реализуют на базе мастерской управления «Сенеж», где ранее проходили обучение участники программ «школа губернаторов» и «Время героев». Руководителем новой структуры назначен Заурбек Хугаев, ранее возглавлявший платформу «Дигория».

Над разработкой концепции проекта работали участники направления «Политическое образование и гражданское просвещение». Его руководителем была Антонина Селезнева. Она занимает должность в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) — аналитическом центре, сотрудничающем с администрацией президента.

По словам источников РБК, программа предполагает подготовку политиков, политологов и политтехнологов, а также обучение управлению молодежными организациями и участию в политических процессах. Источники издания сравнивают инициативу с Высшей комсомольской школой при ЦК ВЛКСМ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о вывешивании российского флага на учреждениях молодежной политики, а также об исполнении гимна на мероприятиях таких организаций.