Аэрофлот опроверг данные о выкатившемся за пределы ВПП самолете в Кемерово

Аэрофлот: информация о выкатившемся за пределы ВПП самолете в Кемерово неверна

Данные о том, что в аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», передает ТАСС.

«После штатной посадки воздушного судна произошло пересечение торцевой разметки взлетно-посадочной полосы <...> без выкатывания за ее пределы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лайнер самостоятельно зарулил на место стоянки.

Об инциденте утром сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел около 7:00 по местному времени (3:00 мск).

Лайнер, который выполнял рейс Москва — Кемерово, совершил посадку в воздушной гавани, однако после приземления пилот судна допустил выкатывание за пределы полосы. Во время посадки в салоне воздушного судна было 177 пассажиров.

В публикации подчеркивается, что самолет был временно отстранен от полетов для проведения проверки. По предварительным данным, обратный рейс в Москву задержан на 22 часа.

Ранее в Якутске благополучно приземлился самолет с одним работающим двигателем.