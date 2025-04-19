В Сочи таксист украл у пассажира 80 тысяч рублей

Таксист в Сочи перевел на свой счет 80 тысяч рублей с телефона пассажира

Поездка в такси обошлась сочинцу в 80 тысяч рублей, мужчина передал водителю свой телефон и остался без денег. Об этом сообщает городское управление МВД.

Водитель такси оставил пассажира без денег, когда помогал ему рассчитаться за проезд. Мужчина передал водителю телефон, чтобы тот перевел себе деньги за поездку, предприимчивый таксист воспользовался возможностью и перевел на свой счет 80 тысяч рублей.

Потерпевший обнаружил пропажу денег спустя несколько часов и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела оперативно установили личность злоумышленника. 31-летний водитель такси задержан. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве водитель такси отобрал золотой крест у пассажира и высадил его на полпути. Заказавший такси москвич был недоволен ошибками, которые, как ему показалось, водитель совершил во время движения. На улице Маросейке он, не доехав до конца маршрута, попросил его высадить, в ответ таксист стал требовать двойную плату. Стражи порядка остановили подозреваемого в 24 км от места происшествия. 29-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в грабеже.

Ранее казанского таксиста-отравителя отправили в колонию на 17 лет.