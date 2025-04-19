Стало известно, какая категория населения пропадает чаще всего

«Лиза Алерт»: в России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет

В России чаще всего пропадают мужчины средних лет, то есть в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом рассказал ТАСС председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

По словам Сергеева, до исследования статистики волонтеры были убеждены, что основная категория пропадающих — пожилые люди и дети.

«Диапазон возрастов — 25-45, где пиковая история начинается в районе 40 лет», — рассказал Сергеев.

По его словам, причиной пропажи молодых мужчин являются инсульты и другие проблемы со здоровьем. Частой причиной исчезновения людей в «Лиза Алерт» назвали отправку людей с плохим самочувствием с работы домой вместо вызова им врача.

«Для того, чтобы его жизнь продолжилась, надо как можно скорее оказаться в руках медиков», — подчеркнул он.

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