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В Конго утонули более 100 человек при крушении судна

В Конго при крушении судна утонули 148 человек
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Matti Barthel/ETH Zurich

В Конго при крушении судна утонули 148 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные радио RFI.

«Как утверждается, число утонувших достигло по меньшей мере 148 человек, многие пропали без вести», — сообщили в эфире.

Инцидент произошел на северо-западе Демократической Республики Конго.

Также в Тверской области мужчина утонул после падения в яму с водой.

Инцидент произошел в центре города Конаково. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина поскользнулся и упал в яму. После этого он пытался самостоятельно выбраться, но сделать это не получилось. По предварительной информации, мужчине было около 60 лет.

Подобный случай произошел в Смоленской области, где ребенка затянуло в канализацию. Как рассказали очевидцы, мальчик подошел к ней несмотря на ограждение.

Школьник пытался наступить на площадку, так как думал, что та твердая. Однако вместо этого мальчика затянуло сначала по колено, затем — по пояс. Чтобы достать пострадавшего, сотрудники коммунальных служб откапывали ребенка лопатами.

Ранее в Краснодарском крае неизвестный перемотал скотчем лапы и морду собаки и бросил ее в яму.

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