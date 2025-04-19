В Госдуме предложили ввести повышенные выплаты для домохозяек

В Государственную думу планируют внести законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, который подготовили депутаты ЛДПР.

Согласно проекту закона, ежемесячная выплата гражданам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума, который действует в регионе. Эти средства они смогут получить при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Также в документе предлагается установить повышенные пособия лицам, которые занимаются деятельностью, связанной с ведением домашнего хозяйства. Кроме того, авторы документа считают, что необходимо учитывать этот период в общем страховом пенсионном стаже.

До этого инициативная группа депутатов Госдумы разработала законопроект о предоставлении ежемесячных выплат гражданам, занимающимся домашним хозяйством. Под ведением домашнего хозяйства понимаются работы по дому (уборка квартиры, приготовление пищи, уход за одеждой и обувью) и забота о детях старше 1,5 года. Сюда же относятся походы в продуктовые и хозяйственные магазины, а также забота о престарелых родителях и членах семьи с инвалидностью. Авторы документа подчеркнули, что в случае принятия законопроекта материальную помощь начнут получать жители России, семьи которых имеют среднедушевой доход, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме рассказали о масштабе выплат денег семьям с детьми.