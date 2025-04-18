Мануальный терапевт попытался изнасиловать пациента и тут же пожалел об этом

Мануальный терапевт попытался изнасиловать клиента в Башкирии. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, от домогательств пострадал 58-летний Расим из села Тукмакбаш. Он пожаловался на боли в костях и получил от друга контакт местного целителя. Они вдвоем пришли к нему на прием, но терапевт выгнал сопровождающего из кабинета и остался наедине с пациентом.

Расим разделся, исполнив указание специалиста, лег на кушетку и быстро задремал. Посреди сеанса он проснулся и понял, что терапевт сидит прямо на нем. Свое поведение мануальщик объяснил заботой о клиенте, заявив ему: «Тебе будет лучше, у тебя простатит».

Однако Расима этот довод не убедил. Далее он схватил массажиста и удушил его. За это мужчину судили и приговорили к шести годам колонии. Осужденный надеялся обжаловать приговор, но кассационный суд отказал ему в этом.

Ранее российская блогерша обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса.