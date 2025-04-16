Выпускникам напомнили о важности психологической подготовки перед сдачей ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это большой стресс для любого выпускника. Эмоции, такие как излишняя уверенность или, наоборот, паника, могут навредить даже отличнику. Поэтому перед испытаниями важна психологическая подготовка. Об этом в беседе с РИАМО сообщила методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич.

«Совет такой: не забывайте давать себе время на отдых, досуг с близкими и друзьями, это не ошибка в подготовке, а вклад в ваше устойчивое психологическое состояние», — подчеркнула эксперт.

Важно помнить, что экзамен — лишь малая часть жизни, не определяющая будущего или ценности человека. Поэтому необходимо сосредоточиться на процессе, а не на результате, добавила педагог.

Глава учебной части, частной школы «ЕГЭ центра» Олеся Маерова до этого говорила, что готовиться к ЕГЭ не следует за сутки. По ее словам, зубрежка параграфов в ночь перед экзаменом — надежный ключ к тотальному эмоциональному выгоранию и полной потере концентрации.

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