Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выпускникам напомнили о важности психологической подготовки перед сдачей ЕГЭ

Педагог Пудлич: перед сдачей ЕГЭ важно морально подготовиться
close
Shutterstock

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это большой стресс для любого выпускника. Эмоции, такие как излишняя уверенность или, наоборот, паника, могут навредить даже отличнику. Поэтому перед испытаниями важна психологическая подготовка. Об этом в беседе с РИАМО сообщила методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич.

«Совет такой: не забывайте давать себе время на отдых, досуг с близкими и друзьями, это не ошибка в подготовке, а вклад в ваше устойчивое психологическое состояние», — подчеркнула эксперт.

Важно помнить, что экзамен — лишь малая часть жизни, не определяющая будущего или ценности человека. Поэтому необходимо сосредоточиться на процессе, а не на результате, добавила педагог.

Глава учебной части, частной школы «ЕГЭ центра» Олеся Маерова до этого говорила, что готовиться к ЕГЭ не следует за сутки. По ее словам, зубрежка параграфов в ночь перед экзаменом — надежный ключ к тотальному эмоциональному выгоранию и полной потере концентрации.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на подготовку детей к ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами