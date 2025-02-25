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Названы виды мяса, защищающие мужчин от болезней сердца и сосудов

Нутрициолог Асланова: четыре вида нежирного мяса укрепят сердце и сосуды мужчин
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Depositphotos

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний мужчинам можно потреблять нежирную говядину, оленину, мясо птицы или кролика. Также не стоит забывать о ягодах, брокколи и зеленом чае, богатых антиоксидантами. Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».

Эксперт отметила, что некоторые мужчины пренебрегают заботой о здоровье. Это вносит вклад в повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у сильного пола. Предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт помогает коррекция рациона.

«Питание должно быть сбалансированным, с преобладанием таких продуктов, как нежирная говядина, оленина, мясо птицы или кролика, овощи, фрукты, несладкий йогурт, кефир, простокваша, ряженка, маложирная сметана», — объяснила специалист.

Также важно потреблять рыбий жир, который нормализует уровень холестерина в крови и предотвращает образование холестериновых бляшек. Известно, что атеросклероз поражает стенки сосудов, снижая их эластичность и создавая препятствие на пути движения тока крови. Отрыв атеросклеротической бляшки опасен развитием таких грозных состояний, как инфаркт миокарда или инсульт.

Асланова добавила, что сохранить мужскую сердечно-сосудистую систему здоровой помогают антиоксиданты: ягоды (черника, ежевика, малина, вишня), брокколи, брюссельская капуста, черный виноград и зеленый чай. Также нужно потреблять пищу, богатую минеральными веществами, такими как магний, кальций — авокадо, темный шоколад, бобовые, сыры. Продукты с большим количеством соли рекомендуется исключить из рациона.

Ранее была названа неожиданная опасность красного мяса.

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