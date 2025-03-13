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Названо количество мяса, вредное для сердца

Врач Гинзбург: для сердца вредно есть более трех порций красного мяса в неделю

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Valery_Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Злоупотребление красным мясом, то есть употребление более трех порций в неделю, значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Красное мясо, особенно жирное, содержит большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина в крови. Это, в свою очередь, может привести к образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и увеличить риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал врач.

Также следует с осторожностью относиться к продуктам из переработанного мяса, например, сосискам и колбасам. Однако, по словам Гинзбурга, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуется соблюдать сбалансированный рацион, который включает разнообразные продукты, в том числе и красное мясо, но в умеренных количествах.

«Кроме красного мяса, сердцу может навредить сахар и сахаросодержащие продукты, включая мед и сухофрукты, такие как финики. Еще один продукт, который не рекомендуется употреблять в больших количествах — это чипсы, маргарин, выпечка и всевозможные печенья. В них содержится много масел, включая насыщенные и канцерогенные. Также стоит упомянуть алкоголь и соль, но они могут быть приемлемы в небольших количествах», — рассказал врач.

Ранее были названы продукты, которые нельзя есть на завтрак.

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