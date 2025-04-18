В Калининграде трое молодых людей пришли в гости к подросткам и избили их

В Калининграде молодые люди стали фигурантами уголовного дела после нападения на несовершеннолетних. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Бронницкой. По данным полиции, двое несовершеннолетних проводили время вместе, но в какой-то момент пригласили к себе знакомую. Девушка привела троих молодых людей в возрасте 17-18 лет.

Между гостями и подростками произошел конфликт, во время которого первые избили школьников и ушли. Позже обо всем узнал отец одного из пострадавших и сообщил в полицию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых», — сообщается в публикации.

Молодых людей задержали, в их отношении возбудили уголовные дела.

До этого в Мытищах трое иностранцев и один местный житель нападали на людей. Прохожие делали дебоширам замечания из-за их поведения, после чего получали травмы. В отношении нападавших возбудили уголовное дело.

Ранее в Липецке подростки издевались над школьницей в торговом центре.