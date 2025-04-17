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В Подмосковье иностранцы нападали на местных жителей из-за замечаний

В Мытищах будут судить молодых людей за нападения на местных жителей
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье четыре молодых человека стали фигурантами уголовного дела после нападений на местных жителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в общественных местах Мытищ люди делали фигурантам замечания из-за их некорректного поведения. В ответ мужчины нападали на недовольных и избивали их. Среди пострадавших был один несовершеннолетний.

Точное количество эпизодов не сообщается, но известно, что подобные инциденты происходили в период с 2023 по 2024 годы.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о совершении хулиганских действий. Известно, что обвиняемые совершеннолетние, один из них является местным жителем, остальные трое – граждане другого государства.

«Собранные следствием доказательства легли в основу обвинения», – сообщается в публикации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее во Владивостоке толпа мигрантов избила мужчину на проезжей части.

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