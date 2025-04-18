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В Петербурге мужчина снял пасхальные украшения с подъезда и стал фигурантом двух дел

В Петербурге в отношении убравшего пасхальные украшения адвоката возбудили дела
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Петербурге адвокат стал фигурантом уголовных дел после инцидента с пасхальными украшениями в подъезде. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на Дибуновской улице. По словам одной из местных жительниц, вместе с соседями они собрали деньги и купили декор, который позже прикрепили на подъезд. Помимо этого, она поставила столик с иконой на пятом этаже. Однако соседи-мигранты якобы из ненависти к религии сорвали украшения и выбросили, икона тоже исчезла.

Как рассказал сам участник событий и адвокат, он действительно убрал декор, но это было связано с тем, что подобные вещи должны согласовываться со всеми жильцами, а наличие столика нарушало правила пожарной безопасности. Вещи не выкидывали, а впустили на первый этаж.

В отношении адвоката возбудили дела по статьям о нарушении права на свободу вероисповедания и о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Мужчину задержали на Московском вокзале.

Ранее менеджер банка, защищавший клиентов от мошенников, сам отдал им более миллиона рублей.

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