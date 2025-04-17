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Менеджер банка, защищавший клиентов от мошенников, сам отдал им более миллиона рублей

В Москве аферисты обманули менеджера банка, защищавшего клиентов от мошенников
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Менеджер банка, который рассказывал клиентам о схемах мошенников, сам стал жертвой аферистов. Об этом сообщает «Москвач».

По данным Telegram-канала, злоумышленница представилась 20-летнему менеджеру работницей университета, в котором он учится. Женщина убедила молодого человека, что для сдачи зачетов ему нужно зарегистрироваться на указанном сайте.

Юноша выполнил инструкции, таким образом предоставив мошенникам данные аккаунта на «Госуслугах».

После этого ему позвонил «следователь», по требованию которого менеджер провел у себя дома обыск. Позже он сдал все найденные украшения в ломбард, после чего отнес полученные деньги и накопления в криптообменник.

«Парень догадался, что стал жертвой мошенников только после того, как его попросили взять кредит», – сообщается в публикации.

Всего молодой человек отдал мошенникам более миллиона рублей.

Ранее хабаровчанка «инвестировала» в мошенников 8 млн рублей.

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