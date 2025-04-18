В Подмосковье мать, дочь и их подельника обвиняют в сбыте веществ на 32 млн рублей

В Подмосковье троих человек будут судить за сбыт веществ на 32 млн рублей

В Подмосковье перед судом предстанут мать, дочь и их подельник, которых обвиняют в обороте сильнодействующих веществ путем продажи в аптеках. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По версии следствия, группа промышляла на территории Москвы и Подмосковья в 2023 году. Одна из фигуранток нелегально распространяла препараты через руководимые ею аптеки, ее дочь была фармацевтом, а подельник – перевозил вещества.

«Всего за период с января по февраль 2023 года им удалось таким способом сбыть 30 кг сильнодействующих веществ», – сообщается в публикации.

За препараты они получили более 32 миллионов рублей, среди веществ – прегабалин, трамадол и другие.

Всех троих задержали, в их отношении возбудили уголовное дело, на средства, которые они получили в процессе махинаций, наложен арест.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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