Петербурженка два месяца общалась с мошенниками, которые заставили ее уехать в Таиланд

Петербурженка набрала кредитов и оказалась в Таиланде после двух с половиной месяцев общения с телефонными мошенниками. Об этом она сама рассказала в интервью «Фонтанке».

В середине декабря прошлого года с 24-летней девушкой впервые связались мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Затем она поговорила с «человеком из ЦБ» и лжеследователем. Аферисты убедили жертву в том, что злоумышленники взломали ее аккаунт на «Госуслугах», и теперь доступ к счетам получил иноагент — бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев (признан в РФ иностранным агентом), вступивший в ВСУ после начала конфликта на Украине. Петербурженка поверила, что за это ей грозит обвинение в государственной измене, и согласилась перевести все свои сбережения — почти 1,7 млн рублей — и еще около 1,2 млн, взятых в кредит, на счет, якобы связанный с ЦБ.

Следующие несколько недель собеседники давили на девушку и торопили ее, из-за чего она находилась в постоянном стрессе, а затем улетела в Таиланд. Билет ей купили аферисты, которые потребовали, чтобы она быстро уехала из России. В день отъезда девушка перестала выходить на связь с родственниками. Пока она находилась в самолете, преступники потребовали у семьи петербурженки выкуп за ее возвращение — 4 млн рублей, угрожая продать россиянку в сексуальное рабство.

Тем временем девушка прилетела в Таиланд и сразу же встретила двух соотечественников — блогеров, которые что-то снимали в аэропорту. Они помогли ей обменять рубли на баты и объяснили, что она стала жертвой мошенников. С их помощью пострадавшая связалась с родителями и вернулась в Петербург.

«Кажется, я в своей голове легко отделалась. Я пойду к психологу в любом случае. Когда я приехала, то сказала братьям: заберите у меня все карты, телефоны, деньги, потому что у меня в голове до сих пор эти два голоса. Сейчас я уже приняла ситуацию и понимаю, что ее надо как-то решать», — считает россиянка.

Ранее мошенники уговорили 75-летнего сотрудника РАН поджечь три банкомата.