Daily Mail: в США девушка оказалась в реанимации из-за пристрастия к вейпу

В США у 16-летней любительницы вейпа откачали из легких один литр жидкости, пишет Daily Mail.

Изабелла Тронкао из Лас-Вегаса начала пользоваться вейпом, желая произвести впечатление на своего парня. Уже через неделю после этого у нее появились серьезные проблемы со здоровьем — сильная боль в груди, затрудненное дыхание и общее ухудшение состояния.

«Я не могла даже встать, чтобы дойти до туалета», — вспоминает девушка.

Мать Изабеллы, 44-летняя Франческа, признается, что сначала не знала о привычке дочери. Она также отмечает, что самое страшное было слышать от врачей сомнения в том, выживет ли ее дочь.

«Я нашла вейп в её кармане. Эти устройства специально делают привлекательными для молодежи — яркие цвета, фруктовые вкусы. На самом деле они даже опаснее обычных сигарет», — уверена женщина.

Изабелла, получившая, по ее словам, «второй шанс в жизни», теперь призывает своих сверстников задуматься о последствиях.

«Это безумие — рисковать здоровьем ради минутного удовольствия. Вейпинг — это серьезная нагрузка на легкие, и я на собственном опыте убедилась, к чему это может привести», — добавила она.

Ранее в Британии открыли первую государственную больницу для зависимых от вейпа детей.