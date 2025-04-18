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Петербуржец изнасиловал жену и падчерицу из мести за плохое отношение

78.ru: в Петербурге мужчина изнасиловал жену и падчерицу из мести
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Depositphotos

В Петербурге 58-летний мужчина изнасиловал жену и падчерицу из мести за плохое отношение. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Планерной улице. Пьяный мужчина 17 апреля пришел домой и попросил у супруги деньги, однако та ему отказала. После этого он начал угрожать жене и 32-летней падчерице.

Конфликт перерос в физическое насилие. Подозреваемый избил супругу, нанеся удары ногой по животу и кулаком по лицу. Затем он забрал у женщин телефоны, вооружился ножом и, угрожая им, изнасиловал по очереди. В ходе нападения мужчина заявил, что мстит за «плохое отношение». В какой-то момент агрессор ударил супругу ножом.

Воспользовавшись моментом, когда нападавший отвлекся на падчерицу, его супруга сумела сбежать к соседям и вызвать полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого.

Ранее юноша надругался над девушкой-подростком в Петербурге.

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