Вице-губернатору Вологодской области продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на 2 месяца и 29 суток», — уточнили в судебном органе.

Алексеев обвиняется по статье о коррупции, детали дела пока не разглашаются.

9 марта стало известно, что во время обысков у Дениса Алексеева, а также у главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова правоохранители изъяли 50 миллионов рублей наличными.

До этого в СК РФ сообщили, что Алексеев и Бочаров вымогали взятку в размере 100 млн рублей от компании, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов. 25 февраля чиновники были задержаны в Москве.

Днем позже Басманный суд Москвы заключил под стражу Алексеева до 24 апреля. Аналогичную меру пресечения судья избрал и в отношении Бочарова.

Ранее в Москве арестовали бывшего первого замгубернатора Курской области.