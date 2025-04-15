В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в Москве

Грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов в Москве. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная и соответствует эпидемическому сезону. Продолжается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах населения», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что эпидемические пороги по совокупному населению не превышены.

Там добавили, что среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и РС-вирусы.

До этого заместитель президента Российской академии образования, член Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко заявил, что текущий эпидемиологический сезон в России отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа B.

По словам специалиста, в настоящее время в стране наблюдается финальный подъем сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Он уточнил, что такие явления происходят каждый год.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ оценили уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране прошедшей зимой.