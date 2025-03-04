Вирусолог ответил, грозит ли России эпидемия лихорадки денге

России не грозит эпидемия лихорадки денге, потому что она не передается от человека к человеку. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, комментируя вспышку лихорадки денге среди россиян в Таиланде.

«Распространяется лихорадка не респираторно, а через укус определенного вида комаров, обитающих в тропической зоне. Прямая передача инфекции от человека к человеку невозможна в силу особенностей жизненного цикла вируса, и проблемы для РФ не должно быть», — сказал эксперт.

Он также порекомендовал россиянам использовать репелленты, если они приезжают в южные страны, где есть риск заразиться этой болезнью. Помимо этого, важно носить одежду с длинными рукавами и высокими воротниками, чтобы защититься от укусов комаров, заключил Волчков.

Накануне Telegram-канал SHOT со ссылкой на власти Вьетнама сообщал, что в Таиланде начали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге среди россиян. По словам одной из заболевших туристок, она отправилась отдыхать на тайский остров Панган. На этой неделе там были сильные дожди, после которых на острове начали активизироваться комары. Она брызгалась средствами от насекомых и жгла фумигаторы, однако это не помогло.

Ранее вирусолог объяснил, как не подхватить лихорадку денге в отпуске.