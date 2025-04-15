В Омской области два человека попали в больницу после аварии с грузовиком

В Омской области двое мужчин пострадали в ДТП с грузовиком

В Омской области полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием грузовика. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 89-м километре трассы Омск – Черлак. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 не рассчитал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль.

На кадрах с места аварии заметно, что легковую машину смяло, серьезные повреждения заметны на задней части транспортного средства. Более габаритный участник аварии перевернулся.

В аварии пострадали три человека, все они находились в автомобиле ВАЗ. Женщину 1978 года рождения спасти не удалось, двоих мужчин прибывшие на место медики направили в больницу.

«Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки», – сообщается в публикации.

До этого в Костроме после аварии с грузовиком женщина впала в кому. Водитель на автомобиле марки Nissan столкнулся с габаритным транспортом и сбил мать с ребенком. Женщина в больнице, ребенка отец уже забрал домой.

Ранее в Томской области фура с поросятами попала в ДТП.