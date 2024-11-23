В России ввели временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, он будет действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решение принято для увеличения загрузки российских аффинажных предприятий.

В правительстве рассказали, что на время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.

В июле Российский экологический оператор (РЭО) сообщал, что себестоимость вывоза отходов в среднем по России за последний год выросла более чем на 30%. На рост показателя повлияло несколько факторов. В их числе — увеличение заработной платы производственному персоналу, рост трат на горюче-смазочные материалы и подорожание мусоровозов. При этом тарифы на вывоз отходов остались практически без изменений.

Ранее в России изменили правила коммерческого учета массы ТКО.