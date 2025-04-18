Названа дата оглашения приговора насиловавшему дочерей Хачатуряну

Бутырский районный суд Москвы на следующей неделе вынесет приговор Михаилу Хачатуряну по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из потерпевших Алексея Паршина.

Судебное заседание состоится 21 апреля в 12:00 по мск.

В апреле суд попросил признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и закрыть уголовное дело. Если на итоговом заседании он будет признан виновным, то действия сестер могут признать необходимой обороной.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария (им было 19, 18 и 17 лет), зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Несмотря на то, что защита сестер Хачатурян настаивала на необходимой самообороне, Следственный комитет России вменяет им убийство по предварительному сговору. По утверждениям девушек, отец систематически применял к ним сексуальное и психологическое насилие, что и подтолкнуло их на этот шаг.

В августе 2021 года повторная экспертиза подтвердила факт насилия со стороны отца. В сентябре после очередной экспертизы также были выявлены педофильские наклонности Хачатуряна.

Ранее защита сестер Хачатурян допустила сходство их дела с убийством 15-летней школьницей ее отца.