Защита сестер Хачатурян допустила сходство их дела с убийством 15-летней школьницей ее отца

У дела 15-летней школьницы, зарезавшей отца в московской квартире, есть схожие черты с историей сестер Хачатурян, убивших своего отца в июле 2018 года. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат девушек Ярослав Пакулин. При этом он допустил, что школьница могла совершить убийство в состоянии аффекта.

«Про дело [15-летней школьницы] слышал, комментировать на уровне новости сложно. Наверняка есть схожие черты в поведении действующих лиц. Если, к примеру, отец вел асоциальный образ жизни, практиковал рукоприкладство или систематически унижал дочерей, если удар ножом был после высказанной угрозы, которая была воспринята как реальная, то можно говорить о необходимой обороне. Важно также, что скажут эксперты в ходе психолого-психиатрической экспертизы. Нельзя исключать и состояние аффекта», — сказал Пакулин.

15 апреля СМИ сообщили о том, что 15-летняя девочка зарезала своего 41-летнего отца на юго-западе Москвы. Тело мужчины нашли в квартире на Бартеневской улице. По данным Следственного комитета, причиной убийства стал конфликт мужчины с ее 20-летней сестрой. Отец потребовал от девушки взять кредит на погашение его микрозаймов, а после отказа бросился на дочь с ножом. Младшая не выдержала и нанесла отцу несколько ударов в область шеи. На допросе она призналась, что специально целилась в эту область. За убийство школьнице может грозить до 15 лет лишения свободы.

О девочках соседи отзываются положительно — старшая учится в медицинском колледже, младшая — в школе, жалоб на их поведение не было.

Известно, что погибший ранее был судим условно за распространение наркотиков и насилие в отношении представителя власти.

Некоторые эксперты сошлись во мнении, что случившееся напоминает дело сестер Хачатурян. В 2018 году Крестину, Ангелину и Марию задержали по обвинению в убийстве отца Михаила Хачатуряна. После его смерти девушки также признались, что он несколько лет издевался над ними.

В прошлую пятницу суд попросил признать Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Если в итоге его вину установят, действия сестер могут признать необходимой обороной.

Ранее СК показал видео из квартиры в Москве, где 15-летняя дочь зарезала отца.