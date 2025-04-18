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Водитель маршрутки запер в салоне россиянку с ребенком, требуя оплату наличными

В Бердске водитель запер женщину с ребенком в маршрутке, требуя оплату наличными
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Бердске водитель маршрутки не хотел выпускать из салона пассажирку с ребенком, требуя заплатить за проезд наличными. Об этом изданию «Бердск Онлайн» рассказала местная жительница Оксана Медведкова.

По словам женщины, 16 апреля она и ее четырехлетняя дочь спешили на электричку и добирались до местного вокзала от остановки «Спортивная». Им удалось сесть на 14-ю маршрутку, водитель которой разозлился, когда узнал, что проезд пассажирка сможет оплатить проезд только картой. Женщина отметила, что он «выразился нецензурно, был недоволен, но к вокзалу повез», однако уже на середине пути заявил, что высадит пассажиров посреди дороги.

«Я ему ответила, что он не может высадить нас с дочерью прямо на трассе. Он ругался, бранился, но ехал. А возле вокзала выпустил двух других пассажиров и запер нас в салоне. Требовал наличные», — вспоминает бердчанка.

Пока взрослые спорили, дочь Оксаны испугалась и расплакалась. В итоге водитель все же разрешил женщине сделать перевод и выпустил их из салона. Оксана решила обратиться в полицию, но торопилась на электричку и не успела написать заявление. В ООО «Автолюбитель-12», которому принадлежит маршрутное такси, уже знают о ситуации. Директор компании Татьяна Неустроева заявила, что собирается провести с водителем беседу.

«Он мне сразу позвонил, доложил. Не сказал лишь, что женщина была с ребенком. Будем разбираться», — заверила она.

Ранее пермский водитель автобуса выгнал всех пассажиров из салона и попал на видео.

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