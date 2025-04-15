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Пермский водитель автобуса выгнал всех пассажиров из салона и попал на видео

В Перми после слов пассажирки водитель автобуса высадил всех из салона

В Перми водитель остановил автобус после замечания одной из пассажирок. Об этом сообщает «В Курсе.ру».

Инцидент произошел на остановке «Кинотеатр Октябрь». На кадрах с места видно, как недовольные пассажиры стоят около автобуса, один из них ругается с водителем и грозится вызвать полицию. Сам водитель тем временем не спешит возвращаться к графику движения.

Как рассказал один из очевидцев, мужчина сделал это после конфликта с пассажиркой в салоне.

«Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор. Не хамила. Сказала только, что, раз заплатила за проезд, значит, может хоть где стоять», – рассказал он.

Недовольный водитель по громкой связи попросил людей покинуть салон. Несмотря на просьбы пассажиров ехать дальше, мужчина отказывался продолжать движение.
В результате водитель все-таки запустил людей в салон.

После инцидента сотрудники департамента транспорта организовали проверку. За подобные нарушения перевозчика могут оштрафовать.

Ранее в Бурятии водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение.

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