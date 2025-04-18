Первый пятиэтажный дом снесли в рамках реновации в московском районе Новогиреево

Первую пятиэтажку по программе реновации демонтировали в московском районе Новогиреево, а ее жильцов расселили в новый жилой комплекс, построенный в том же районе. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Снесенный дом находился по адресу: Свободный проспект, дом 12/23. Ранее проживавших в нем москвичей переселили в новостройку, расположенную на Свободном проспекте, дом 25/27.

«В новостройке — 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В том числе, четыре квартиры для маломобильных жильцов», — рассказал Овчинский.

По его словам, во дворе дома создали зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Жилой комплекс находится рядом со станцией метро «Новогиреево», учебными заведениями, медучреждениями, магазинами и кафе. Также поблизости расположен Кошачий пруд, добавил министр.

В конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед Мосгордумой, заявил, что в программе реновации мнение москвичей является основой. Он отметил, что превращение реновации в постоянно действующую программу поможет обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей. Также Собянин добавил, что программу реновации в столице полностью реализуют к 2032 году. По словам мэра, после 2032 года в действующую программу включат 9-ти и 12-ти этажные дома 1960-1970 годов.

Ранее сообщалось, что в Москве снесут культовый компьютерный рынок «Буденовский».