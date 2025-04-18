В ЕР заявили о необходимости провести параллели СВО с Великой Отечественной войной

Важно отразить тему специальной военной операции, формировать исторические параллели с Великой Отечественной войной в творческих постановках. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, посетивший театр куклы и актера «Скоморох» в Томске.

Владимир Якушев отметил, что коллектив театра дарит положительные эмоции зрителям, а репертуар учреждения имеет патриотическую направленность.

«Особенно важно для воспитания молодежи, развития патриотизма — через драматургию и сопереживания. Простыми словами актеры рассказывают о Великой Отечественной войне. И важно в будущих постановках отразить тему СВО, формировать исторические параллели с прошлыми событиями», — сказал Владимир Якушев.

Он напомнил, что здание томского театра было капитально отремонтировано по партпроекту «Единой России» «Культура малой Родины» и нацпроекту «Культура».

Якушев отметил, что в прошлом году по партпроекту «Культура малой Родины» 349 театров, включая детские и кукольные, обновили материально-техническую базу и поставили более 600 новых спектаклей. Столько же запланировано в этом году.

Секретарь Генсовета ЕР подчеркнул, что новые объекты появляются не только в столицах регионов, но и открываются в небольших городах, сельских населенных пунктах. «И это особенно востребовано», — добавил Якушев.

В свою очередь, секретарь Томского реготделения партии Владимир Мазур отметил, что влияние партийных проектов на позитивные перемены в городах и районах сложно переоценить.

«Они касаются главного в жизни людей — от культуры до благоустройства, от повышения качества образования до развития инфраструктуры. Важно, что авторы этих проектов — сами жители, которые вносят свои предложения через депутатов от «Единой России», на личных приемах и встречах», — заключил Мазур.