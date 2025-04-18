В Москве пациентке провели редкую операцию по реконструкции молочной железы

Хирурги-онкологи Сеченовского университета провели женщине редкую операцию, в ходе которой выполнили реконструкцию правой молочной железы и профилактическую мастэктомию левой с установкой имплантов. Об этом »Москве 24» рассказали в пресс-службе университета.

В пресс-службе уточнили, что у пациентки выявили десмоиды, которые представляют собой доброкачественную опухоль, способную разрастаться до очень серьезных размеров. У нее также были наследственные мутации, сопряженные с высоким риском развития рака молочной железы.

Случай осложнялся тем, что после удаления опухоли из правой молочной железы ее большая часть практически отсутствовала. Перед реконструкцией врачи провели установку специального эспандера для растяжения кожи и восполнения дефицита тканей. Врач-онколог Андрей Кулага заключил, что медицина требует от современных специалистов соблюдения принципов онкологического радикализма и эстетического результата.

Окружной перинатальный центр Нижневартовска до этого сообщил, что врачи удалили 21-летней пациентке гигантскую опухоль, сопоставимую по размерам с арбузом.

Ранее российские врачи удалили гигантскую опухоль женщине, не ходившей к гинекологу десять лет.