Старшеклассники задержали мужчину, который приставал к прохожим около школы в Перми

Неизвестный устроил переполох около пермской школы и был задержан учениками

Неадекватный мужчина приставал к прохожим около пермской школы, на помощь им пришли старшеклассники. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, ЧП произошло на территории школы «Флагман». Во время занятий учащиеся обратили внимание на мужчину в окне, неизвестный пристал к женщине с ребенком и пытался его отобрать.

Пока охрана бездействовала, школьники решили вмешаться. Подростки выбежали на улицу, скрутили агрессивного прохожего и вызвали полицию.

Оказалось, что мужчина наблюдается у психиатра. По некоторым данным, он может быть причастен к инциденту, произошедшему прошлой ночью на улице Карпинского. Там кто-то разбил стекло у припаркованного автомобиля, сломал зеркала и погнул крышку багажника. Ведется проверка.

Ранее в Диснейленде поймали мужчину, который гулял по территории парка голышом.