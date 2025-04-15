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В Диснейленде задержали мужчину, который гулял по территории парка голышом

В США задержали мужчину, который разделся и гулял по Диснейленду
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ABC7

В США мужчину арестовали после того, как он прилюдно оголился на территории Диснейленда. Об этом сообщает ABC7.

Инцидент произошел 12 апреля в Анахайме, Калифорния. Неизвестного заметили на тематической площади Нового Орлеана. По словам посетителей, он забрался на здание, в котором находится ресторан Tiana's Place, названный в честь главной героини диснеевского фильма «Принцесса и лягушка».

Далее мужчина обнажился и продемонстрировал окружающим свои гениталии. Работники парка увели людей с площади и сообщили о произошедшем в полицию. Около 22:00 правоохранители задержали нарушителя порядка.

Известно, что задержанному 38 лет и он проживает в Калгари, Канада. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию парка, публичной наготе и нахождении под воздействием наркотиков. Какое наказание грозит иностранцу, не сообщается.

Ранее в Петербурге посетитель разделся в книжном магазине и устроил дебош.

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